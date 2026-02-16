Песков: Кремль не будет подавать в суд из-за масок с изображением Путина

Продажа разных видов товаров с фото президента РФ Владимира Путина говорит о его популярности. Подразумеваются чашки, маски, футболки и другие предметы, рассказал в интервью « Ньюм ТАСС » пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Судиться в Кремле не планируют. При этом, там отслеживают изготовление предметов, которые оскорбляют личность. На продажу таких товаров нужна незамедлительная реакция, отметил Песков.

В целом появление предметов с изображением Путина — один из форматов выражения чувств людей в современном мире.

В январе актер Сергей Безруков увидел продающиеся карнавальные и тканевые маски со своим лицом. Артист начал судиться из-за «нравственных и физических страданий». Продавать маски с лицом Безрукова больше нельзя. Артист выиграл в суде 250 тыс. рублей.

