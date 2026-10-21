Пешеходам Солнечногорска напомнили о светоотражающих элементах
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Представители администрации и автоинспекторы 20 октября провели в Солнечногорске акцию «Пешеходный переход». Они раздали жителям листовки и фликеры и напомнили о безопасности на дороге в темное время суток, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Участники акции «Пешеходный переход» напомнили жителям Солнечногорска правила безопасного поведения на дороге. Особое внимание они уделили детям и молодежи и формированию культуры дорожной безопасности.
Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по городскому округу Солнечногорск Владислав Лухтура отметил, что осенью рано темнеет.
«Чтобы обезопасить себя в темное время суток, нужно носить светоотражающие элементы — на одежде, в виде браслетов, фликеров или специальных вставок. Это позволит водителю увидеть вас заранее и успеть вовремя отреагировать», — сказал Владислав Лухтура.
Первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов подчеркнул важность обучения детей правилам дорожного движения с раннего возраста.
«Когда ребенок с малых лет понимает, как правильно переходить дорогу, зачем нужны светофоры и почему нельзя пренебрегать элементарными мерами предосторожности, эти привычки становятся частью его повседневного поведения», — прокомментировал Виталий Тушинов.
Инспекторы назвали световозвращающие элементы действенной мерой профилактики дорожно-транспортных происшествий.
Каналы в МАХ: «Солнечногорск. Главное» и главы округа Константина Михалькова.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.
«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.