Пешеходам округа Шатура напомнили об использовании световозращающих элементов

сегодня в 12:09

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с волонтерами из молодежного центра г. о. Шатура провели акцию «Пешеход! Стань заметней на дороге!». На оживленных нерегулируемых пешеходных переходах в городе активисты напоминали жителям о необходимости использования световозвращающих элементов на одежде, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Все участники акции получили тематические листовки и световозвращающие элементы в подарок. Чтобы сразу стать заметнее наступающим вечером.

«Наезды на пешеходов являются одним из самых травмоопасных видов дорожных аварий. По статистике наезды на пешеходов происходят в темное время суток и в условиях плохой видимости», — пояснила майор полиции инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД России «Шатурский» Александра Страшкевич.

Она подчеркнула, что подобные мероприятия необходимы для формирования культуры безопасности на дорогах и снижения количества дорожно-транспортных происшествий.

Организаторы надеются, что подобные акции привлекут внимание общественности к вопросам безопасности и напомнят всем о важности использования световозвращающих элементов, особенно в условиях ограниченной видимости.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.