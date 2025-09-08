Пес-звезда мема «Это фиаско, братан» госпитализирован

Пса породы сиба-ину, ставшего звездой соцсетей из-за завирусившегося мема «Это фиаско, братан», доставили в ветеринарную клинику. Предварительно, у животного возникли проблемы с аппетитом и сном, сообщает Mash .

Теперь псу по кличке Стив предстоит сдавать анализы и проходить медицинские осмотры. Он находится в ветклинике вместе с хозяином.

В 2017 году на Стива обрушилась популярность после того, как в Сети появилось видео, как собака перебегает по мосту через реку, случайно падает в воду и выбирается на берег. Тогда оператор, наблюдая за падением сиба-ину, сказал фразу: «Это фиаско, братан». Впоследствии она стала интернет-мемом.

Сейчас Стиву 10 лет. Он живет в Пятигорске (Ставропольский край).