Первыми посетителями форума «Москва 2030» в Гостином Дворе стали семьи с детьми

Семьи с детьми и семьи участников специальной военной операции первыми посетили площадку форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в Гостином Дворе. Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова встретилась с гостями и провела экскурсию.

«Уже второй год подряд в Гостином Дворе мы проводим масштабный форум. В этот раз основная его идея — это горожане, семьи, их связь и взаимодействие с городом. Ведь Москва — это единый живой организм со своим генетическим кодом, который формируется многие столетия», –– сказала Ракова.

Она подчеркнула, что ДНК столицы включает в себя культуру, искусство, архитектуру, менталитет, судьбы и жизни миллионов московских семей. В Гостином дворе в рамках форума создан город будущего, в котором есть свои улицы, площади и проспекты. Главной стала площадь столичных семей.

По словам вице-мэра, сегодня в московских семьях одновременно живут четыре поколения. Благодаря росту продолжительности жизни младшее поколение может напрямую пообщаться со своими прабабушками и прадедушками. Москва в свою очередь создает все условия для счастливой жизни.

Первым гостям в рамках встречи провели экскурсию по музею «Узнай свой организм», Бульвару Московского долголетия, Проспекту знаний и Аллеи технологий будущего. Для детей провели мастер-классы по кастомизации шопперов и футболок, а также созданию чокера «цепочка моей ДНК».

Фото - © Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы Фото - © Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы Фото - © Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы Фото - © Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы Фото - © Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Гостями первого дня фестиваля стали семьи, получающие поддержку города, которые получают поддержку города и активно участвуют в его жизни. Так, Людмила и Ильдар Акчурины вместе с детьми Тимуром, Ильей и Жанной посещают один из семейных центров. Многодетная семья получает льготы от города.

Дмитрий и Вэлори Донэлл-Швархалевы воспитывают 4-х сыновей, а также активно участвуют в жизни столицы. Многодетные семьи Закусило и Асачевы — добрые друзья региональной общественной организации «Объединение многодетных семей города Москвы».

Кроме того, гостями форума-фестиваля стала семья героя СВО. Николай и Антонина Маркушины воспитывают троих детей. Они активно участвуют в волонтерской и общественной деятельности. Николай участвовал в спецоперации, а после возвращения в Москву работает в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей.

Экспозиция будет работать до 8 сентября в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Вход для посетителей свободный. Подробнее о программе форума-фестиваля можно узнать на сайте.