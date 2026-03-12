Первым участником предварительного голосования в Подмосковье стал Денис Майданов

«Единая Россия» начала отбор кандидатов на осенние выборы в Госдуму, Мособлдуму и муниципальные советы — кого выдвинет партия, определят жители. Первым участником предварительного голосования в Московской области стал Денис Майданов, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Депутат Госдумы от Московской области Денис Майданов первым подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» к предстоящим выборам в Госдуму. Список кандидатов, который по итогам процедуры сформируют жители, партия утвердит на съезде в июне.

«Единая Россия — это партия Президента, которая уже десятилетия обеспечивает общественно политическую экономическую стабильность в стране и ее развитие. Я очень горд, что являюсь часть этой ответственной силы, которая находится в тесной связи со своими избирателями, со своим народом. И мне не стыдно за тот результат, которого мы достигли», — отметил Денис Майданов.

Среди значимых итогов работы федерального парламента текущего созыва он отметил принятие закона о русском языке, который вступил в силу с 1 марта 2026 года. Он ограничивает использование иностранных языков и сленга в медиапространстве, наружной рекламе.

«Основным языком по Конституции у нас является русский язык, и защищать его — наша прямая обязанность. Благодаря этому закону мы сможем очистить наши улицы от иноязычия и всевозможного сленга, засоряющего речь, а значит и сознание наших людей», — подчеркнул парламентарий.

Кроме того, Денис Майданов был в числе инициаторов закона о защите объектов культурного наследия и нормативного акта о защите традиционных ценностей в кино. Фильмам, не соответствующим критериям, не будут выдавать прокатные удостоверения.

Депутат также подчеркнул особую значимость Народной программы «Единой России» в развитии страны.

«Вместе с нашими избирателями мы создавали Народную программу в 2021 году. За эти 5 лет отремонтировано и построено большое количество школ, детских садов, приводятся в порядок объекты культуры, дороги, парки. Исполнение пожеланий людей, их вера и надежда — самое важное и дорогое. И эту ответственность должен понимать и принимать на себя депутат, на которого люди возлагают надежды», — отметил парламентарий.

В числе первых кандидатов предварительного голосования также — и руководитель подмосковного отделения «Молодой гвардии Единой России» Диана Алумянц. Она планирует избираться в Мособлдуму. Опыт командной работы с молодежью, а также деятельность в качестве муниципального депутата в Серпухове она считает важным подспорьем для достижения новых целей в политике.

«Я свою общественно-политическую жизнь начала давно, в Молодой гвардии. Здесь я получила первый опыт командной работы, научилась доводить все до логического конца — когда виден конкретный результат для людей. Кроме того, я являюсь муниципальным депутатом, работаю в своем округе, постоянно провожу приемы, понимаю, что волнует наших жителей. Большую часть вопросов нам вместе с командой местного отделения партии удается решать оперативно. Участие в предварительном голосовании „Единой России“ в целом дает возможность молодежи участвовать в жизни региона и быть услышанными. Поэтому приглашаю всех максимально подключиться к этому процессу», — сказала Диана Алумянц.

В Московской области в сентябре пройдут избирательные кампании в Госдуму, Мособлдуму и муниципальные советы нескольких округов.

Для проведения предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов в Московской области был создан оргкомитет — его возглавил секретарь подмосковного отделения партии, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов. В состав оргкомитета вошли 23 представителя региона — это авторитетные и уважаемые люди от образования, медицины, общественники, предприниматели и промышленники, представители СМИ, герои спецоперации. Как отметил Игорь Брынцалов, состав Мособлдумы по итогам выборов может обновиться на 30-40%.

Выдвижение кандидатов продлится до 30 апреля, а с 20 апреля по 29 мая все желающие смогут зарегистрироваться на голосование в качестве избирателей через портал «Госуслуги». Сама же процедура предварительного голосования пройдет в электронном формате с 25 по 31 мая. Подать заявку на участие в нем могут все зарегистрированные на территории страны избиратели. Подробная информация на сайте PG.ER.RU.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.