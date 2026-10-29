Первый замминистра Подмосковья принял жителей в Электрогорске

Первый заместитель министра содержания территорий и государственного жилищного надзора Московской области Алексей Семенов 28 октября принял участие в выездной администрации в Электрогорске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В приеме граждан участвовали временно исполняющий полномочия главы округа и его заместители, первый заместитель министра содержания территорий и государственного жилищного надзора Московской области Алексей Валерьевич Семенов и депутат Московской областной думы Максим Александрович Коркин.

Жители обратились по вопросам предоставления жилья по государственной программе, повышения уровня грунтовых вод и мер по устранению этой проблемы, благоустройства дворов, текущего ремонта многоквартирных домов, капитального ремонта дорог и здравоохранения.

По каждой теме участникам приема дали разъяснения. Все обращения взяли на контроль для дальнейшей проработки. В случаях, требующих личного участия, запланированы выезды на места совместно с профильными службами для поиска решений.

Записаться на выездную администрацию или личный прием можно по телефону 2-99-05.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что проводимые на местах выездные администрации повышают доверие жителей Подмосковья к властям. Он уточнил, что нужно выезжать на разговор с жителями не один раз, а несколько.

«Если один раз приехал, поулыбался и уехал, то это не выездная администрация, а профанация», — заявил губернатор.