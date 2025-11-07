Первый замглавы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов посетил фармпредприятие

6 ноября Первый заместитель главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов посетил производство, которое вносит непосредственный вклад в его сохранение, — АО «Брынцалов-А». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Это крупное отечественное фармацевтическое предприятие, деятельность которого посвящена созданию и производству высокоэффективных и качественных лекарственных препаратов, соответствующих уровню современной медицины.

Ключевые приоритеты компании — укрепление фармацевтического суверенитета России и создание разветвленной сети доставки жизненно важных лекарств во все регионы страны.

Сергей Владимирович лично убедился, что все производства являются экологически чистыми. Цеха оснащены современными системами улавливания пыли, газов и отходов, которые отвечают строгим мировым стандартам.

Особая гордость «Брынцалов-А» — бескомпромиссная система контроля качества. Ни один препарат не покидает склада, не пройдя тщательного химического, микробиологического и фармакологического анализа.

Большая ценность для руководства — его сотрудники. Только за последние 6 месяцев на предприятии создано более 30 новых рабочих мест с комфортными условиями для эффективной работы.

В ходе встречи генеральный директор Дмитрий Сергеевич Носков обозначил актуальную проблему дефицита кадров. Компания активно привлекает новых специалистов и имеет впечатляющие планы по развитию.

«Поблагодарил Дмитрия Сергеевича за конструктивный диалог. Уверен, что мы найдем оптимальные пути решения поставленных задач для плодотворного сотрудничества на благо жителей нашего округа» — сказал Первый заместитель главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.