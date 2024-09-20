Первый замглавы Котельников провел объезд закрепленных территорий

Он осмотрел содержание территории домов № 17, 22 в мкр Ковровый.

Управляющей компании были даны поручения привести прилегающие территории и детскую площадку в нормативное состояние, а также заменить разбитые фасадные плиты на новые.

«Пообщались с сотрудником магазина „Магнит“, который находится на первом этаже дома № 17 и обязали привести прилегающие территории в порядок, убрать мусор перед магазином. Также провел осмотр МКД и прилегающей территории по адресу мкр. Южный дом 16. В ходе осмотра выявлено отсутствие рукавов пожарных гидрантов, фасад дома требует косметический ремонт. Выявлены замечания в части состояния детских игровых площадок», — приводятся в сообщении слова Горячева.

По результатам проверки было проведено совещание с руководителем «Старкомсервис», УК «Октябрь» и представителем лифтовой компании «Метеор» обсудили волнующие вопросы, в том числе вопросы пожарной безопасности и работы лифтов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.