Первый в России «трусомат» установили в Томске

«У нас бренд мужского нижнего белья, продаем в основном на маркетплейсах, белье премиальное, и продаем мы его по достаточно высокой цене. Вот пришла идея, как быть представленными в офлайне. И наиболее удобным и простым для тестирования способом мы нашли такой. Можно к этому и с юмором подойти, можно и официальный подарок какой-то сделать, потому что у нас достаточно красивая подарочная упаковка, внутри они тоже смотрятся очень хорошо», — рассказал владелец бренда нижнего белья для мужчин Тимофей Юрченко.

По словам предпринимателя, перед всеми праздниками, в том числе перед Новым годом, Днем всех влюбленных и 23 Февраля, спрос на продукцию резко увеличивается. Девушки покупают премиальные трусы для своих половинок, отцов, братьев и других мужчин из своего окружения.

В первые часы после установки «трусомата» совершить покупку было невозможно из-за сбоя, но на данный момент он устранен. Нижнее белье компания шьет по контракту в Китае, а вот футболки производит на родине — цех расположен в Томске.

В дальнейшем подобные «трусоматы» могут появиться в аэропорту и торговом центре. Для их установки сначала нужно провести соответствующие переговоры с компетентными органами и получить на это разрешение.