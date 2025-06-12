Первый в России мемориал медикам-героям открыли в деревне Донино Раменского округа

В день памяти архиепископа Крымского и Симферопольского Луки (Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого), 11 июня, в Раменском округе в деревне Донино у музея-аптеки открылся историко-культурно-патриотический мемориал «Подвиг военмедов России им. Св.Луки Крымского». Об этом сообщила пресс-служба администрации Раменского муниципального округа.

Идея создания мемориального комплекса, посвященного военным медикам, принадлежит фронтовому волонтеру, врачу Евгению Ивановичу Иващенко. Он и сам частый гость в военных и полевых госпиталях.

Проект не имеет аналогов в стране и уже стал новой точкой притяжения для тех, кто чтит память героев в белых халатах. Благодаря инициативе и профессионализму мемориал стал не просто памятником, а символом благодарности и памяти.

На мероприятии присутствовали ветераны СВО, председатель Ассоциации ветеранов СВО Александр Кулик, ветераны Совета ветеранов Раменского муниципального округа во главе с Надеждой Желтухиной, директор ТУ «Кратово» Алексей Емельянов, председатель Комитета по культуре и туризму администрации муниципалитета Андрей Толстяков, участники творческих коллективов округа, друзья Евгения Иващенко и неравнодушные жители.

Мемориал расположен возле музея-аптеки в деревне Донино.

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