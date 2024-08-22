Первый в России «Юнармейский привал» прошел в Подмосковье

В понедельник в Подольске в рамках Всероссийских юнармейских военно-спортивных игр провели соревнования «Юнармейский привал», сообщает пресс-служба министерства информационной и молодежной политики Московской области.

В соревнованиях приняли участие 10 команд из Подмосковья, Калужской области, а также из Москвы. Более 80 ребят продемонстрировали кулинарные способности и навыки организации полевой кухни.

Как отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе, подобная игра проводится впервые на территории Московской области. Власти видят заинтересованность молодежи в патриотических мероприятиях, а потому регулярно проводят их в регионе.

Команды должны были за час приготовить гречневую кашу с тушенкой, чай и салат в полевых условиях. Также ребята участвовали в викторинах «Кулинария народов России» и «Этикет за столом». Кроме того, они соревновались в стрельбе из автомата Калашникова, испытали свои силы на скалодроме и в управлении БПЛА.

«Мы должны помнить, что одно из структурных подразделений Минобороны РФ — это служба тыла. Солдаты на передовой должны быть накормлены, а именно тыл должен обеспечить бойцов всем необходимым», — отметил начальник регионального штаба ВВПОД «Юнармия» Московской области Евгений Лукошников.

В конце мероприятия были названы победители и призеры. Первое место заняла команда «Крепость» из Можайского городского округа, серебро получила команда «Молодая гвардия» из городского округа Мытищи, а бронзу — «Отряд Дома Юнармии» из городского округа Домодедово.

Фото - © пресс-служба министерства информационной и молодежной политики Московской области Фото - © пресс-служба министерства информационной и молодежной политики Московской области Фото - © пресс-служба министерства информационной и молодежной политики Московской области Фото - © пресс-служба министерства информационной и молодежной политики Московской области Фото - © пресс-служба министерства информационной и молодежной политики Московской области

Участница команды «Молодая гвардия» Екатерина Королева отметила, что ребятам понравился процесс самостоятельного приготовления пищи. До этого подобной возможности у них не было. Королева отметила, что команда и дальше будет тренироваться, чтобы одержать победу в следующий раз.

«Юнармейский привал» — второй по счету конкурс, проводимый на территории Подмосковья в 2024 году. Первая игра «Юный спасатель» состоялась 17 августа в Сергиевом Посаде.

Учредителем игры выступило Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ», а организатором проекта является Штаб Регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.