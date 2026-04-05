Первый в РФ случай: россиянка родила уникальных четверняшек в роддоме Петербурга
Фото - © Медиасток.рф
В роддоме № 17 Санкт-Петербурга на свет появились четыре девочки-близняшки. Это уникальный случай, сообщает Mash на Мойке.
Малышки родились на сроке 32 недели. Это первый в России случай однояйцевой четверни. Такое происходит с вероятностью один на 15,5 млн родов.
Медики провели кропотливую операцию. Каждую малышку принимал отдельный специалист.
Новорожденные весят 1400, 1570, 1640 и 1360 граммов. Их рост составляет от 37 до 41 сантиметра. По данным медиков, такие показатели считаются хорошими для данного срока.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.