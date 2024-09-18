Первый в РФ образовательный проект «ТопБЛОГ» запускает конкурс «Спецноминация 2.0»

Первый в России образовательный проект для авторов и создателей контента «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» запускает конкурсный трек «Спецноминации 2.0». Блогерам предстоит выполнять медиа-задачи по тематическим спецноминациям, каждую из которых представит крупная организация-партнер. Лучшие участники получат продвижение своих блогов, полезные подарки и карьерные возможности в медиа. Заявку можно подать на сайте до сентября. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Всероссийский образовательный проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках программы «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» и помогает построить карьеру в медиаиндустрии и научиться эффективно работать с аудиторией в социальных сетях. За три сезона он объединил более 150 тыс. блогеров из 89 регионов России.

Конкурсный трек «Спецноминации» запущен в 2023 году: свои силы пробовали более 11 тыс. авторов тематического и полезного контента. В этом году тех, кто состоялся в профессии и делится опытом, ценностями и идеями в социальных сетях, будут ждать 12 спецноминаций от компаний-партнеров с различными темами от науки и образования до устойчивого развития страны и мира.

«Призовой фонд конкурса «Спецноминации» в этом году составляет более 15 миллионов рублей. Каждую из тематик 12 спецноминаций сопроводит крупный партнер и мы рады, что с проектом «ТопБЛОГ» хотят сотрудничать как профильные медиа, PR и маркетинговые организации, так и федеральные ведомства, крупнейшие вузы, госкорпорации, крупные агентства и просветительские проекты. Это еще раз подчеркивает, что блогинг становится неотъемлемой частью социальной, политической, производственной жизни общества, а социальный блогинг помогает нам поддерживать традиционные ценности, нести в мир идеи доброты и созидания, развиваться вместе со своей страной», — подчеркнул исполнительный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Участниками конкурса «Спецноминации 2.0» могут стать жители России и иностранных государств, с блогом от 500 подписчиков по разным тематикам и отраслям. Участие на всех этапах конкурса бесплатное без возрастных ограничений.

Важно, что социальные сети, в которых ведется блог, должны быть разрешены на территории России.

Спецноминацию «Россия — страна возможностей» представляет АНО «Россия — страна возможностей». Она создана специально для участников проектов и конкурсов президентской платформы «Россия — страна возможностей», которые верят, что каждый человек может изменить мир к лучшему, вносят свой вклад в развитие России, делятся знаниями и вдохновляют примером в своих блогах.

На протяжении двух месяцев участники должны пройти пять спринтов и выполнить все задачи, которые поставит партнер. Важно, что для успешного выполнения кейс-заданий на конкурсных этапах проект «ТопБЛОГ» приготовил для участников образовательные блоки, которые помогут проанализировать свою целевую аудиторию, создать цепляющий и интересный контент, правильно продвинуть посты в социальных сетях, заполучив наибольшие охваты и положительные отклики.

Среди наград спецноминации — звание «Амбассадор РСВ», встреча с первым заместителем генерального директора Алексеем Агафоновым, консультация по медиапродвижению с директором по коммуникациям Елизаветой Тришиной, участие в рекламной кампании организации, приглашение на закрытые мероприятия платформы и сувенирная продукция.

Победители трека «Спецноминации 2.0» также будут приглашены на Всероссийский медиафорум, где лично познакомятся с экспертами проекта, лидерами медиаиндустрии и популярными блогерами, найдут единомышленников, продвинут свой блог на федеральной площадке и получат награду и официальный статус победителя четвертого сезона Всероссийского проекта «ТопБЛОГ».

Призовой фонд конкурса «Спецноминации 2.0» составляет более 15 млн рублей от партнеров спецноминаций: «Управление, экономика и общество», «Наука и образование», «Путешествия», «Семья и поколение», «Культура и творчество», «Спорт и активный образ жизни», «Современные технологии», «Устойчивое развитие», «Медиа и маркетинг», «Кулинария», «Россия — страна возможностей», «Территория новых возможностей».

Новости о проекте «ТопБЛОГ» можно найти на официальном сайте, а также в социальных сетях проекта ВКонтакте и Telegram.