Первый в округе открытый каток заработал в Химках

В подмосковных Химках открылся первый в городском округе открытый каток площадью около 1,3 тыс. кв. м, сообщает телеканал «Россия 1» .

Каток работает с 10:00 до 22:00. Посетители со своими коньками могут кататься бесплатно. Другие желающие могут воспользоваться услугами проката.

«Там проходят сеансы массового катания, кроме того, есть возможность организовать тренировки для хоккеистов и фигуристов», — говорится в сообщении.

При этом катку не страшны оттепели — холодильная установка поддерживают оптимальную температуру льда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.