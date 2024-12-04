Первый в мире винный город появится в Геленджике
В Геленджике появится первый в мире винный город под названием «Белый Мыс». Уникальный проект планируют запустить в августе–сентябре следующего года, сообщает РИА Новости.
«В марте мы открываем первый объект в винном городе, это будет большая винотека, где будет собрано более тысячи российских вин», — заявил ресторатор и руководитель проекта Дмитрий Левицкий.
Он подчеркнул, что все объекты должны быть готовы к концу лета, а к августу-сентябрю следующего года будет запущен уникальный винный город, не имеющий аналогов в мире. В уникальной винотеке будут собраны все достойные напитки от отечественных производителей.
По словам руководителя проекта, также на территории «Белого Мыса» разместятся рестораны, интерактивный музей, винная лаборатория, школа сомелье и другие объекты. По мнению создателей, винный город станет точкой притяжения для туристов.
Левицкий добавил, что в настоящее время масштабный проект собирает профессионалов со всей страны, которые создадут условия для развития всей индустрии и укрепят имидж отечественного вина.
Ранее стало известно, что в следующем году власти Анапы планируют запустить автобусный маршрут, который будет курсировать между местными винодельческими хозяйствами. «Винобусы» будут оснащены специальным караоке.