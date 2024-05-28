Первый в этом году «День соседа» прошел в Королеве

В Королеве по-весеннему теплой и яркой стала встреча во дворе дома 3 по ул. Горького, где прошел замечательный праздник «День соседа», сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Взрослые, как и дети, провели время с пользой. Вместе с представителем общественного контроля Ольгой Лизогуб они обсудили насущные дела, пообщались с представителями управляющей компании «Жилсервис».

День соседа прошел в рамках проекта «Умная коммуникация» и объединил людей разного возраста и увлечений. Это отличная возможность объединиться, познакомиться и хорошо провести вечер прямо у себя во дворе. Для взрослых и детей была подготовлена развлекательная программа и угощения.

Отмечать «День соседа» в наукограде уже стало доброй традицией. В неформальной обстановке жители, сотрудники администрации города и управляющей компании обсуждают волнующие вопросы и находят пути их решения.

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