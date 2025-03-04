Первый поток Высшей школы новых медиа завершил обучение

Эта программа была реализована мастерской новых медиа в рамках проекта «Мастерская цифровых медиа» при финансовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

По словам заместителя генерального директора АНО «Диалог Регионы» и основателя «Мастерской новых медиа» Юлии Аблец, в России ранее не существовало специализированных программ для обучения медиаменеджеров. Она подчеркнула, что этот проект стал первым в своем роде, направленным на развитие управленческих навыков руководителей медиа и совместный поиск подходов к вызовам, стоящим перед Россией. В рамках обучения была создана платформа для обмена опытом и выработки коллективных решений. Аблец выразила надежду, что участники продолжат сотрудничество, станут наставниками для медиасообщества и внесут вклад в развитие отрасли.

Среди выпускников Высшей школы новых медиа — руководители таких известных федеральных изданий, как LIFE и SHOT, холдинга «ФедералПресс», региональных медиахолдингов, включая «Кубань-24» и «Архыз 24», главы крупных сеток Telegram-каналов и пабликов.

Гендиректор и главный редактор деловой газеты «Взгляд» Константин Кондрашин, отметил, что обучение позволило расширить кругозор и взглянуть на вопросы управления творческим коллективом и мотивации сотрудников под новым углом благодаря тщательно подобранному составу спикеров. Он также подчеркнул, что семинары по применению искусственного интеллекта помогли систематизировать навыки использования нейросетей в работе с текстами и углубить понимание того, как ИИ может изменить процессы создания и распространения контента.

Обучение

В ходе обучения участники углубленно изучали вопросы освещения в СМИ культурного и технологического суверенитета России, поддержки участников и ветеранов СВО, популяризации науки. Для лучшего понимания этих тем были организованы посещения Единого центра поддержки участников СВО и их семей, «Геликон-оперы», Курчатовского института и Музея Победы.

Гендиректор медиахолдинга «ФедералПресс» Надежда Плотникова подчеркнула, что непрерывное обучение является ключевым фактором успеха в медиаиндустрии, особенно для руководителей. Она отметила, что от их компетенций и широты взглядов зависит многое.

«Высшая школа новых медиа совместила в себе блоки по управленческим компетенциям и новым подходам в медиа. И самое ценное в ней — это люди. Меньше чем за полгода социальный капитал каждого из нас, думаю, вырос в разы», — добавила она.

В рамках программы участники встретились с ведущими экспертами, среди которых президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков и его заместитель Алексей Жарич, гендиректор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский, гендиректор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина, гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, заместитель министра культуры РФ Сергей Першин, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, а также политический деятель и писатель Захар Прилепин.