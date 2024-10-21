Первый политбеженец из США и звезда «Зенита»: кому Путин дал гражданство

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Путин принял в гражданство звезду «Зенита» Сантоса и политбеженца из США Роблеса

Российский президент Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ 15 человек. Среди них — Джон Роблес, которого в СМИ называют первым политическим беженцем из США. Документ обнародован на официальном портале правовой информации.

Российский паспорт также получили спортсмены — бразильский футболист «Зенита» Дуглас Сантос и хоккеист московского «Динамо» Седрик Пакетт, родившийся в Канаде.

Также гражданами России стали Йохан Бекман из Финляндии, 77-летний перуанец Олег Серхио Березовский, уроженцы Ливана Низар Дагер и Фади Бу, армянин Левон Джулфалакян.

Кроме них, паспорта по президентскому указу получили уроженка Узбекистана Екатерина Ким, латвиец Дмитрий Моргунов и австралийка Мария Вероника Мирос, 21-летняя уроженка Белорусии Екатерина Этина и другие.

В документе говорится, что также удовлетворены заявления о выходе из гражданства трех человек — выходцев из Казахстана, Украины и Латвии.