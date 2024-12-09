сегодня в 17:23

В Ступине построят завод по производству автоклавного газобетона

В Ступине в рабочем поселке Михнево готова площадка под новое производство. Предприятие «Михневская керамика» построит завод по производству автоклавного газобетона.

Крупный инвестиционный проект реализуют при поддержке правительства Московской области и содействии администрации округа. Новое производство расширит ассортиментную линейку «Михневской керамики» и позволит закрыть потребность в газобетоне в Москве и Подмосковье.

«По нашим данным, около 30% рынка Москвы и Московской области нуждается в газобетоне. После запуска производства мы планируем перекрыть до половины потребностей рынка, а в перспективе полностью покрыть дефицит газобетона в Москве и области», — рассказал директор предприятия Владислав Калашников.

Технология автоклавирования позволяет значительно сократить срок изготовления бетона. При этом сам материал получается прочным и долговечным. Производственная площадка разместится на площади почти в 5 гектаров. Благодаря этому в области появятся новые рабочие места: завод откроет 80 вакансий разных специальностей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.