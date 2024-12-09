Меня везут обнулять: мать нашла сына в морге после странного звонка из зоны СВО

Жительница Волгограда после нескольких месяцев поисков нашла тело сына, участника СВО, в морге. До этого боец позвонил ей и сказал, что его везут «обнулять», сообщает V1.RU .

Максим Чебаков отбывал наказание в колонии за продажу синтетических наркотиков. 10 июня он подписал контракт для участия в СВО. В середине сентября, как рассказывал боец матери, у него произошел конфликт с командиром.

В результате Чебаков и пятеро его сослуживцев самовольно покинули расположение части. В конце сентября мать уговорила сына вернуться. По словам женщины, на тот момент Максим был в Донецке, на съемной квартире. Туда приехала военная полиция.

12 октября женщине поступил странный звонок от сына. По ее словам, тот попрощался с ней, заявив, что его везут «обнулять» в спортивном костюме, без оружия. После этого мужчина пропал. Женщина пыталась разыскать его.

В военно-следственном отделе по Южному военному округу уточнили, что мать Чебакова не обращалась к окружным военным следователям. В прокуратуре Южного военного округа пообещали дать оценку данной информации, а о результатах уведомить.

Мать продолжила искать Максима. В военной прокуратуре женщине заявили, что разбирательство по делу ее сына идет в зоне СВО.

8 декабря тело Чебакова опознали по видеосвязи. Он был одет в спортивный костюм. Мать мужчины сообщила, что его везут домой. Женщине рассказали, что боец погиб от ранений головы и брюшной полости. Однако мать планирует делать дополнительную экспертизу.

Ранее жительница Волгограда добилась перезахоронения сына, погибшего на СВО. Похороненного ранее в братской могиле бойца перевезли в Волгоград.