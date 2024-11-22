«Тело едет домой»: похороненного ранее в братской могиле бойца везут в Волгоград

Тело погибшего в зоне СВО 30-летнего военнослужащего Александра Лихачева с позывным Русь, которого без ведома матери похоронили в братской могиле под Луганском, везут в родной Волгоград. Женщине удалось добиться перезахоронения сына, сообщает V1.ru .

Ранее мать погибшего Ольга Лихачева потребовала выкопать тело сына из братской могилы в Луганске и вернуть его домой, в Волгоград. Боец погиб во время первого боевого задания в результате атаки БПЛА.

«2 ноября военкомат сообщил, что сын погиб, что его вынесли с поля боя и опознали, в течение 2-3 дней его привезут в Волгоград. Меня спрашивали, где будет захоронение. Я сказала, что в Красноармейском районе», — говорит Ольга.

По ее словам, затем выяснилось, что Александра похоронили 1 ноября в братской могиле в Луганске, при этом матери об этом не сообщили.

Женщина добавила, что в пятницу ей позвонил военком Красноармейского и Светлоярского района Олег Боднарюк, который заявил, что в 14:30 автомобиль с телом Александра выехала из Ростова и в ближайшее время приедет в Волгоград.

Прощание с Лихачевым запланировано на 26 ноября, похоронят военнослужащего на Красноармейском кладбище.