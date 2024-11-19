Мать бойца СВО из Волгограда потребовала выкопать тело сына из братской могилы

Мать погибшего на СВО российского бойца требует вернуть сына домой, в Волгоград, выкопав его тело из братской могилы в Луганске, сообщает V1.RU .

Ольга Лихачева рассказала, что ее 30-летний сын отправился в зону спецоперации из мест лишения свободы. Мужчина работал электромонтажником, а в мае этого года его посадили в колонию на 8 лет за приобретение наркотиков. В июле он подписал контракт с Минобороны РФ.

Боец получил позывной Русь. Он погиб во время первого боевого задания в результате атаки дронов. В ноябре военкомат официально подтвердил, что Александр мертв. Женщина ждала, что тело сына вернут домой, но его захоронили 1 ноября в Луганске в общей братской могиле. Женщину не предупредили об этом.

Теперь мать погибшего бойца требует, чтобы тело ее сына выкопали и привезли домой. Она хочет перезахоронить бойца в Красноармейском районе Волгограда.

Ранее стало известно, что тело бойца СВО выкопали из могилы через год после похорон, чтобы перезахоронить в поселке Первомайский, где военнослужащий родился и вырос.