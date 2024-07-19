Тело бойца СВО выкопали из могилы через год после похорон

Бойца СВО Александра Ерина из Первомайского сначала похоронили в Краснодаре, но спустя год его тело выкопали из могилы для перезахоронения, сообщает газета « Вестник ».

Летом 2023 года Ерина ранили в ходе выполнения боевой задачи в зоне СВО. Его поместили в госпиталь, а 18 июля старшего лейтенанта не стало. Ему было 47 лет. Тело бойца захоронили в Краснодаре.

Ровно спустя год тело Ерина выкопали для перезахоронения. Его перевезли в поселок Первомайский, где военнослужащий родился и вырос, и похоронили рядом с земляками, погибшими в зоне СВО.

Помимо родных и близких, проводить бойца в последний путь пришли члены администрации округа, военный комиссар Первомайского и председатель Совета депутатов. Также на церемонии погребения присутствовал почетный караул.