В Дмитрове открылась выставка фотографий Льва Толстого

В Дмитрове в «Центре культурного развития «Яхромский» прошло открытие выставки «Запечатлеть гения: Лев Толстой в фотохронике». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Выставка, подготовленная Государственным музеем Л. Н. Толстого, представляет галерею фотоснимков, на которых писатель запечатлен в разные моменты своей жизни.

На фотографиях можно увидеть Льва Николаевича молодым человеком в военной форме, Толстого — общественного деятеля в окружении крестьян, Толстого-семьянина рядом со своей женой — Софьей Андреевной в 48-ю годовщину свадьбы. Показано и много фотографий с родными во время семейных празднеств.

На открытии выставки присутствовали ученики Яхромской школы № 1. Мария Денисовна Журавлева, научный сотрудник и представитель музея, провела для них увлекательную экскурсию. Она подробно рассказала о каждом фотоснимке, что вызвало у ребят огромный интерес. Рассматривая фотографии Толстого, дети узнали множество интересных фактов не только о его жизни, но и о самом процессе создания снимков.

Как отмечает заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина, благодаря этой фотохронике мы можем прикоснуться к различным страницам биографии Льва Николаевича Толстого, увидеть значимые и будничные моменты его жизни, по-новому взглянуть на великого русского писателя.

Выставка продлится до 18 января 2025 года. (12+)

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.