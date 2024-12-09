УК Подмосковья устранили 97% нарушений, выявленных председателями МКД в 2024 году

С января этого года председатели советов многоквартирных домов Подмосковья выявили более 6,2 тыс. дефектов в содержании жилого фонда и дворовых территорий. Из них 97% уже устранены. Остальные недочеты находятся в работе у профильных служб, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Наиболее частые нарушения:

мусор во дворах — более тысячи случаев;

ненадлежащее состояние территорий контейнерных площадок — 700;

неокошенный газон в летний период — более 670.

Работа по устранению всех недочетов проведена под контролем инспекторского состава министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В числе лучших городских округов были отмечены:

Королев — устранено более 2,1 тыс. нарушений;

Волоколамск — более 1,7 тыс.;

Красногорск — более 520.

Совместная работа председателей советов МКД и инспекторов министерства всегда дает желаемые результаты. Это действенный инструмент взаимодействия, который позволяет оперативно реагировать на проблемные моменты и в рабочем режиме решать все запросы жителей региона.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.