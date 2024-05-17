Первый образовательный интенсив «СО.Знание» стартовал в Подмосковье

Первый образовательный интенсив «СО. Знание» для активистов РСО со всей России начался в Подмосковье, сообщает региональное министерство информационных и социальных коммуникаций, которые выступает организатором мероприятия.

Интенсив продлится до 19 мая. Его участниками стали более 100 представителей студенческих отрядов со всей России: члены Экспертного совета Корпоративного университета РСО, координаторы образовательных мероприятий региональных отделений организации, а также финалисты Лиги тренеров.

В этом году исполняется 65 лет с момента создания студенческих отрядов и 20 лет с начала их современной истории. В честь этого проходит много мероприятий. Также в юбилейный год открыли Корпоративный университет РСО, который позволит студентам подготовиться к профессиональной деятельности и активному участию в общественной жизни страны.

Обучение бесплатное и будет проводиться по 18 модулям. Оно даст дополнительные баллы для участников конкурса на лучший отряд, а также станет обязательной подготовкой к руководству трудовым проектом.

«Мы очень рады, что у нас проходит первое всероссийское мероприятие Корпоративного университета РСО. К нам приехали более 100 человек из 50 регионов страны для обсуждения и систематизации образовательной деятельности РСО по всей России. Это очень ответственно и волнующе! Уверена, ребята с пользой проведут время, смогут узнать не только много нового, но и обменяются опытом, заведут много друзей. Мы гордимся нашим областным движением — за последний год оно увеличилось почти в 2 раза, и сейчас насчитывает более 5000 человек» — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

В первых день мероприятия активисты РСО приняли участие в пленарной дискуссии «Корпоративное образование в России — 2024: возможности и инновационные подходы». Перед молодежью с приветственным словом выступил Руководитель Центрального Штаба МООО «Российские Студенческие Отряды» Дмитрий Парамонов. На встрече обсуждалась важность системной работы в области образования в молодежной организации, а также компетенции, необходимые для построения карьеры.

Участники интенсива поприсутствуют на лекциях, мастер-классах и семинарах, направленных на расширение и улучшение компетенций представителей Российских студенческих отрядов, а также обменяются опытом и обсудят стратегию развития организации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome. mosreg. ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.