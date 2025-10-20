Первый молодежный форум собрал более 560 учащихся из Подмосковья

19 октября на базе Образовательного центра «Вершина» в городском округе Красногорск состоялся первый Московский областной молодежный форум «Поговорим?», приуроченный к празднованию Дня Отца. Мероприятие собрало более 560 участников из различных муниципалитетов Подмосковья и было направлено на поддержку и пропаганду традиционных российских духовно-нравственных ценностей среди молодежи, сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Форум предоставил учащимся 6-11 классов и студентам младших курсов вузов и колледжей возможность пообщаться с известными спикерами, включая актера и режиссера Никиту Высоцкого, блогеров о. Владислава Берегового и о. Павла Островского, телеведущего Дмитрия Степанищева, а также руководителя Движения «Отцы Подмосковья» Дениса Кондратовича.

Торжественное открытие форума прошло с участием Валерии Лесовской, автора гимна Всероссийского шествия «Бессмертный полк», и Никиты Высоцкого, который поделился стихами своего отца. Организаторы форума подготовили разнообразную программу, включающую дискуссионные и развлекательные мероприятия: 18 спикеров, более 10 мастер-классов, деловые и исторические игры, стратегические сессии, дискуссионные площадки и тренинги от ведущих психологов Подмосковья.

Организаторами мероприятия выступили Межкомиссионная рабочая группа по Демографии, защите семьи и детей Общественной палаты Московской области, Московское областное общественное движение «Отцы Подмосковья», Министерство образования Московской области и Образовательный центр «Вершина».

Партнерами форума стали Всероссийское общество «Знание», региональное отделение Всероссийского шествия «Бессмертный полк», «Движение Первых», детская школа бизнеса «Фабрика Предпринимательства», телеканал «360».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.