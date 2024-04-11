Первый Интеллектуальный фиджитал-турнир «Вспомни Первым» стартовал в Подмосковье

В Королеве 11 апреля прошла первая фиджитал-викторина «Вселенная Первых» в рамках серии игр регионального фиджитал-турнира «Вспомни Первым». Об этом сообщила пресс-служб администрации городского округа.

Фиджитал-турнир - это место, где VR и чат GPT становятся проводниками в необъятный мир знаний и цифровых технологий для школьников и студентов Московской области.

Первая викторина была посвящена Дню космонавтики.

Игра состоит из двух частей: классической и цифровой. Формат классической игры проходит стандартно в виде вопросов от ведущего и ответов от команд. Во время цифрового этапа участники соревнуются в виртуальной среде, выполняя задания в VR. Кроме того, людям предстояло отвечать на вопрос искусственного интеллекта.

Цифровую часть викторины создали и провели специалисты команды «Королев Креатив». Они же предоставили свое VR-пространство для игры.

«Команда «Королев креатив» занимается созданием общественно полезных фиджитал проектов. Поэтому, когда ребята обратились к нам, мы сразу подумали о возможности добавить цифровой этап. Виртуальная активность объединяет уникальный исследовательский опыт и современные технологии, позволяет оценить компетенции участника в непривычной среде. Для основы мы выбрали космическое пространство, добавив в него лабиринт, подобно лабиринту разума», - сказал эксперт по цифровым технологиям команды Александр Касьянов.

В турнире приняли участие более 35 человек из Королева, Раменского, Балашихи, Электроугли, Подольска, Чехова, Лобни, Щелково.

Победители и участники первой фиджитал-викторины получили подарки и грамоты.

Фиджитал-турнир проводится в рамках трека «Делаю» Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход» и поддержан Министерством информационных и социальных коммуникаций Московской области, Общественной палатой Московской области, региональным отделением Движения Первых Московской области.

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