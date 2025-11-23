Первый фестиваль мам пройдет в Щелкове

В городском округе Щелково 28-го ноября состоится первый окружной фестиваль «Мама на максималках», сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Восемь участниц выступят на сцене Центрального дворца культуры, продемонстрировав итоги долгой подготовки.

Мероприятие проходит в три этапа. С 20 октября по 4 ноября осуществлялся прием заявок — в рамках которого любая желающая мама из городского округа могла стать участником фестиваля. С 5 по 27 ноября проходит подготовительный этап: для мам проводятся репетиции, мастер-классы, фотосессии и интервью. Взрывной финал состоится 28-го ноября — на сцену выйдут 8 супер-ярких, смелых и вдохновляющих мамочек. В их числе Марценюк Вероника, Плаксина Варвара, Иванова Елена, Шалашова Дарья, Боброва Мария, Волегова Юлия, Михайлова Елена и Голованова Анастасия.

Мероприятие состоится в 16:00 по адресу: г. о. Щелково, ул. Пушкина, д. 22 (ЦДК). Вход свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.