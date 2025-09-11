Первый фестиваль благотворительности прошел в ДК «Балашиха»

Шесть благотворительных фондов рассказали о своей деятельности и провели мастер-классы. Творческие коллективы выступили для гостей с концертной программой. В холле Дворца культуры также была организована выставка рисунков детей с ограниченными возможностями здоровья.

«В фестивале приняли участие шесть благотворительных организаций: „Созвездие Таира“ — помощь больным детям, „Добрые сердца Балашихи“ — помощь бойцам СВО, „Мир для всех“ — поддержка инвалидов и семей с детьми-инвалидами, „Весна в окошке“ — помощь пожилым людям, „Большая семья“ — поддержка многодетных семей, „Домашний“ — приют для животных», — рассказала директор ДК «Балашиха» Анна Панина.

Мероприятие посетили более 100 жителей. Каждый мог принять участие в мастер-классах или помочь благотворительному фонду. Для участия в акции «Доброе дело» можно было принести товары для детей, средства гигиены, продукты долгого хранения, корм и товары для животных.

Международный день благотворительности ежегодно отмечают 5 сентября. Он создан для привлечения внимания общества к деятельности фондов и волонтеров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.