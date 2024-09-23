сегодня в 17:07

Первый детский сад достроят в ЖК «Егорово Парк» Люберец в 2026 году

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области совместно с экспертами ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» проверили ход строительства детского сада в ЖК «Егорово Парк». Жилой комплекс расположен на территории Люберец, вблизи поселков Жилино-1 и Томилино. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки инспекторами ведомства установлено, что уровень строительной готовности объекта достиг 14%. Эксперты научно-исследовательской лаборатории «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» также провели контроль качества монолитных железобетонных конструкций.

Трехэтажное здание площадью порядка 5 тыс. кв. м рассчитано принять 285 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. Для детей здесь обустроят 12 групповых комнат с игровыми зонами и спальнями, а также пищеблок. На первом этаже разместятся кабинеты логопеда и медпомощи, на втором — кружковые, музыкальный и физкультурный залы. У входа оборудуют пожарный и охранный посты.

Территорию детского сада озеленят и комплексно благоустроят игровыми и спортивными площадками для групп разных возрастов.

Завершить строительство планируют в IV квартале 2026 года. В составе ЖК «Егорово Парк» данный садик станет первым по счету.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.