Первый день фестиваля новых медиа стартовал в Подмосковье

В подмосковном Солнечногорске в «Сенеже» во второй раз проводится фестиваль новых медиа, в этом году он собрал на своей площадке более 600 представителей этой сферы, передает корреспондент РИАМО.

Организатором фестиваля выступает федеральная программа «Мастерская новых медиа». Мероприятие проходит 15–17 августа в мастерской управления «Сенеж».

На фестивале встретили более 600 представителей медиасферы со всей России и из зарубежных стран. Собравшиеся обсудили самые разные темы, начиная от современных трендов индустрии и заканчивая ролью искусственного интеллекта.

«Если раньше представители медиа редко общались между собой, то сегодня мы создаем для них легкую обстановку, в которой они могут познакомиться и посмотреть друг другу в глаза. Возможно, вместе придумать что-то новое и, конечно же, встретиться с экспертами и спикерами», — сказала заместитель генерального директора АНО «Диалог регионы», основатель мастерской новых медиа Юлия Аблец.

Темой первой панельной дискуссии, сразу после открытия стали «Онлайн-платформы, как фундамент цифрового суверенитета России». Этот важный вопрос собрались обсудить представители крупнейших отечественных площадок.

«Команда панели была классная, как мне кажется. Куда важнее, что они вещали не на массовую аудиторию, а на авторов, которым было, что сказать. В этом плане мы смогли провести полноценный диалог, и, судя по всему, есть запрос на постоянную коммуникацию», — сказал в кулуарах фестиваля модератор панельной дискуссии Василий Черный.

Впечатления

Между секциями в кулуарах фестиваля корреспонденту РИАМО удалось пообщаться с коллегами из регионов, а также из зарубежных стран, о текущем положении дел в медиа и о самом событии, собравших всех в «Сенеже».

«Во времена глобальных изменений, в том числе в медиа, просто необходимо получать новые знания и обмениваться опытом с лучшими представителями сферы, и площадка мастерской дает нам такую возможность», — рассказала РИАМО радиоведущая «Sputnik Абхазия» Лана Абшилава.

Она добавила, что такие фестивали особенно важны в современности, когда медиасфера особенно разнообразна и разнопланова и технологический прогресс в ней опережает все ожидания. Абшилава отметила, что сейчас, как никогда до этого, важно уметь ориентироваться в медиапространстве, в чем помогают такие мероприятия.

«Очень круто, то собрали так много молодых и задорных, талантливых ребят на одной локации. Те, кто собрались, — это будущее медиаиндустрии страны, те, кто будет создавать контент для миллионов людей. Поэтому очень важно, чтобы это медиасообщество было консолидировано. Но и, кроме того, познакомившись с коллегами из разных регионов, мы можем перенимать друг у друга опыт и вместе работать над совместными проектами», — поделился с РИАМО генеральный директор медиагруппы «Кубань 24» Александр Руденко.