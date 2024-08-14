Первых финалистов гастрономического конкурса определили в Москве

Состязание стартовало 6 августа на Манежной площади. За право стать лучшими кулинарами соревнуются четыре десятка участников со всей страны. Каждую неделю на площадке сменяются по десять конкурсных блюд, два из которых попадают в финал.

Посетители торговых шале могут попробовать блюда народов России из самых качественных продуктов. Они стоят 300 рублей за порцию. Самую вкусную уличную еду выбирают путем народного «голосования рублем».

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, на этой неделе гости площадки приобрели порядка 2 тыс. порций дальневосточных чебуреков и более 1,5 тыс. порций ломтя картофельного хлеба с олениной. Эти блюда были наиболее востребованными среди гостей, а потому стали финалистами.

Получить блюдо гости могут и в качестве подарка во время проведения викторины, которую организовывают по итогам презентации блюд с большой сцены. Четыре участника состязания под наблюдением жюри поочередно рассказывают о своих блюдах и показывают, как их готовить.

Так, в первую неделю кулинары показали посетителям, как приготовить дальневосточные чебуреки, балкарский хычин, осетинский пирог с сыром и т. д. А 13 августа прошли мастер-классы по таким блюдам, как ткемали ролл, перепечи с фермерским сыром и зеленым луком и т. д.

Помимо показа конкурсных блюд, повара столкнутся в кулинарных батлах 15, 17, 18 августа. А в выходные гости могут присоединиться к программе «Первый раз на кухне». Кроме того, 17 августа в 17:00 перед зрителями выступят именитые повара и мастер-тренеры.

Гастрономический конкурс проходит на Манежной площади в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Победителей объявят и наградят 8 сентября. Подробнее о состязании можно узнать на сайте цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».