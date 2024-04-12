Первые в мире: россияне совершили стратосферный прыжок на Северный полюс

С борта самолета Ил-76 с высоты свыше 10 тыс. м российские стратонавты спрыгнули на Северный полюс, данный прыжок был первым в мире, сообщает ТАСС .

На Северный полюс прыгнули летчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко, летчик-инструктор Александр Лынник и основатель аэрокосмической лаборатории «Стратонавтика» Денис Ефремов. Трое рекордсменов были в свободном падении порядка 2 минут. Они раскрыли парашюты на высоте около 1 км.

Корниенко заявил, что рекорд посвящен РФ и роли страны в освоении Арктики.

«Именно наши люди первыми совершили беспосадочный перелет через Северный полюс в начале прошлого века, именно флаг России был установлен на дне океана в точке Северного полюса в 2007 году», — напомнил космонавт.

Кроме того, с борта самолета сбросили оборудование, которое будет развернуто на дрейфующей льдине в Арктике. Данную работу проведет стратосферный десант.