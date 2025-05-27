Первые в 2025 году многодетные семьи Клина получили земельные участки

Многодетные семьи Конторщиковых и Бабаджановых из округа Клин получили во вторник бесплатные земельные участки. Торжественную церемонию провела глава городского округа Клин Алена Сокольская. Родители воспользовались своим правом в соответствии с законом Московской области. На полученных участках в деревнях Борки и Бирево собственники планируют построить себе дома, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы выбрали участок в деревне Борки из представленного перечня. Территория ровная, рядом находится лесной массив, нам все понравилось. Сначала мы займемся благоустройством территории, а потом приступим к строительству дома», — рассказала участница программы, многодетная мама Анастасия Конторщикова.

С августа 2024 года вместо земельного участка многодетные семьи могут получить выплату. Размер денежной компенсации составляет 400 тыс. рублей. Заявление на предоставление выплаты можно подать через региональный портал госуслуг. С начала 2025 года уже 23 клинские семьи воспользовались этой мерой поддержки — деньги вместо земли.

«Для участия в региональной программе необходимо, чтобы все члены многодетной семьи были прописаны на территории Московской области не менее 10 лет, стояли в очереди на улучшение жилищных условий и не имели в собственности земельных участков», — пояснила начальник отдела по распоряжению земельными участками администрации городского округа Клин Юлия Неретина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.