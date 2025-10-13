Первые 20 призывников отправились на срочную службу из Солнечногорска

Из городского округа Солнечногорск отправили первую группу юношей для прохождения срочной военной службы в Вооруженных Силах России. Осенняя призывная кампания проходит с 1 октября до 31 декабря 2025 года, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Повестки юношам приходят в бумажном и электронном виде. Как отметил военный комиссар городского округа Солнечногорск Олег Слабоспицкий, молодые люди будут проходить службу в Московском и Ленинградском округе.

«Проходящих службу по призыву военнослужащих не будут привлекать к участию в выполнении задач СВО. Первая группа юношей уже проходит медицинскую комиссию в городе Железнодорожный, после чего последует непосредственное распределение по воинским частям на территории России», — сказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Всего в рамках осенней призывной кампании на срочную службу от городского округа направятся 150 человек. Срок службы по-прежнему составляет 12 месяцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.