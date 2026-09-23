Первокурсники прошли профориентационное тестирование в Одинцовском округе

Первокурсники Одинцовского техникума прошли профориентационное тестирование и приняли участие в беседах с элементами тренинга в рамках популяризации федеральной программы «Профессионалитет», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Педагог-психолог Одинцовского техникума Оксана Тюляева организовала для первокурсников профориентационное тестирование. В нем участвовали студенты специальностей, входящих в кластеры «Топливно-энергетический комплекс» и «Информационные технологии». Тестирование помогло им оценить свои профессиональные склонности, интересы и личностные особенности.

На беседах с элементами тренинга студенты развивали навыки общения, командной работы и саморегуляции. Мероприятие было направлено на осознанный выбор профессии, укрепление уверенности в своих силах и мотивации к обучению и профессиональному развитию.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.