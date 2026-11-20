Студенты первого курса Ногинского колледжа 19 ноября побывали на экскурсии в ООО «МПЗ Богородский». Будущие мастера поварского и кондитерского дела познакомились с производством и работой сотрудников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Экскурсия на ООО «МПЗ Богородский» стала для первокурсников первым профессиональным знакомством с работающим пищевым производством. Перед посещением цехов студенты надели одноразовые комбинезоны, шапочки, маски, перчатки и бахилы. Соблюдение санитарных требований показало, какую роль в обеспечении качества продукции играют дисциплина и стандарты.

Будущие повара и кондитеры прошли по ключевым участкам предприятия и проследили путь продукта от обработки сырья до копчения. Они познакомились с оборудованием, технологическими процессами и контролем качества на разных этапах.

Сотрудники завода поделились профессиональными приемами, рассказали о нюансах работы и карьерных перспективах. Студенты также узнали, что на предприятии работают выпускники Ногинского колледжа.

После экскурсии первокурсники обсуждали оборудование и особенности производства. Многие выразили желание пройти производственную практику на МПЗ «Богородский».

Чтобы на полках магазинов всегда были качественные продукты, по нацпроекту «Продовольственная безопасность» поддерживают развитие отечественного агропромышленного комплекса. Большое внимание уделяют кадрам: в отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.