Первокурсникам колледжа «Подмосковье» рассказали о деятельности волонтерства

Во всех структурных подразделениях колледжа «Подмосковье» прошло мотивационное занятие для студентов первого курса. Руководитель волонтерского объединения Любовь Смирнова рассказала учащимся о деятельности волонтерского движения в колледже, а также о самых активных и успешных волонтерах среди студентов, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

После мотивационной части представители студенческого совета и опытные волонтеры провели для первокурсников квест-игру под названием «Волонтером быть — КРУТО». По словам представителей колледжа, студенты активно включились в процесс, выполняли творческие задания, проявляли ораторские способности и изучали виды волонтерства. Одним из самых интересных этапов игры стало создание флага-доброты — «Символа волонтера».

«Мы хотим показать студентам, что волонтерство — это не только помощь другим, но и развитие себя, своих навыков и способностей. Волонтером быть действительно круто!» — отметила Смирнова.

В руководстве учреждения заявили, что такие мероприятия способствуют привлечению новых активистов в волонтерское движение колледжа. Многие студенты, вдохновившись игрой и рассказами опытных волонтеров, решили присоединиться к проектам и развивать свои навыки в этой сфере.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.