Первоклассников Наро-Фоминска посвятили в «Орлята России»

Почти 100 учеников трех первых классов школы № 3 Наро-Фоминска вступили в программу «Орлята России» на церемонии в ЦДК «Звезда», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ЦДК «Звезда» прошла церемония посвящения в «Орлята России» для учеников трех первых классов наро-фоминской школы № 3. Почти 100 ребят сделали первый шаг к «Движению Первых».

Первоклассники принесли торжественную клятву: пообещали любить и беречь Родину, соблюдать единство слова и дела, проявлять заботу и милосердие, ценить дружбу и товарищество, поступать по чести и совести.

Старшие участники «Движения Первых» повязали детям синие галстуки. Участников программы ждут добрые дела, волонтерские проекты, творчество, спорт и новые знакомства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.

Создавать условия для развития и самореализации молодых людей по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Он также поддерживает юные таланты и помогает школьникам с выбором будущей специальности по программе «Профессионалитет». Работают центры дополнительного образования, школьные лаборатории, технопарки и другие современные познавательные пространства. Студенты колледжей обучаются на современном оборудовании под руководством наставников и сразу получают практический опыт в востребованных специальностях.