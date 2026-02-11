Первоклассники Можайска совершили «Доброе дело» и подарили тепло приюту для животных

Она была направлена на помощь четвероногим подопечным местного приюта. В течение недели ребята собирали корма для собак и кошек, создав «Коробку добра», украшенную трогательными рисунками и надписями: «Мы вас любим», «Приятного аппетита», «Вы лучшие».

Но на этом помощь не закончилась. Вместе с родителями школьники 8 февраля организовали совместный выезд в Можайский приют, чтобы лично передать собранное и пообщаться с животными. Дети прогулялись по территории, напоминающей улицы маленького городка, и узнали от сотрудников о тонкостях ухода: зимой собаки питаются питательными кашами для лучшей адаптации к холоду, а весной переходят на сухие корма.

«Такие поездки воспитывают в детях сострадание и понимание, что мы навсегда в ответе за тех, кого приручили. Наши ученики с огромным удовольствием приняли участие в акции, потому что искренне хотели помочь нашим меньшим братьям», — рассказала классный руководитель Ольга Сидорович.

Для животных подобные встречи — важный этап социализации, помогающий научиться доверять людям и повышающий шансы на скорое устройство в любящую семью. Многие первоклассники после экскурсии задумались о возможности взять питомца из приюта.

Теперь ребята готовятся к вступлению в «Орлята России», которое состоится 12 февраля в Можайском культурно-досуговом центре, и уверены, что добрые дела станут частью их школьной жизни. Акция стала ярким примером того, как маленькие шаги могут сделать мир теплее — как для людей, так и для тех, кто от них зависит.

