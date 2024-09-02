Первоклассники Капотни получили подарки ко Дню знаний от МНПЗ

Ученики начальных классов школы в Капотне благодаря волонтерам Московского НПЗ подготовились к началу учебного года. Специалисты предприятия собрали все необходимое и вручили ребятам 40 наборов для учебы. Проект реализуют ежегодно при поддержке программы социнвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

Перед началом учебного года каждому первокласснику вручили первый школьный ранец, краски, тетради, письменные и прочие канцелярские принадлежности. Во время торжественного вручения наборов ребята из социально незащищенных семей и волонтеры сыграли в тематическую викторину о богатстве природы Москвы.

«Наши ученики всегда рады встречам с волонтерами Московского НПЗ. Каждый год они вместе участвуют в различных образовательных и экологических мероприятиях. Ходят на экскурсии по Капотне или знакомятся с обитателями столичного зоопарка. Доброй традицией стали акции для наших выпускников, когда волонтеры помогают ребятам собрать наряд их мечты на праздничный бал», — рассказала директор школы в Капотне Ирина Ульянова.

МНПЗ оказывает системную поддержку образовательным программам для школьников различных возрастов. Работники предприятия проводят профориентационные занятия и курсы лекций, которые позволяют детям знакомиться с историей Московского НПЗ и узнавать основы современной нефтепереработки. Старшеклассники каждый год участвуют в турнире «Умножая таланты». Он помогает ребятам, интересующимся информатикой, математикой, физикой и химией, выбрать будущую профессию и обзавестись дополнительными баллами для поступления в профильный вуз.

«Адресная поддержка молодежи — часть программы „Родные города“. В каждой нашей акции для детей мы стараемся подарить им новые эмоции и знания. Волонтеры рассказывают много интересного о природе и истории родного района, показывают пример того, как благодаря учебе можно построить карьеру и стать настоящим профессионалом», — отметил пресс-секретарь Московского НПЗ Федор Казанцев.