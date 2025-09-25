Первое заседание Совета депутатов нового созыва состоялось в Шатуре

В Шатуре прошло первое заседание Совета депутатов нового созыва. На первом заседании присутствовали 24 народных избранника. Всем им были вручены удостоверения. Народных избранников поприветствовали депутат Московской областной Думы Эдуард Живцов и глава округа Николай Прилуцкий, сообщила пресс-служба администрации муниципального округа Шатура.

Выборы в Совет депутатов муниципального округа Шатура проходили 12, 13 и 14 сентября. В округе работала 41 участковая избирательная комиссия. В новый состав вошли 20 представителей «Единой России», два — от КПРФ и по одному представителю от партий «Новые люди», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и ЛДПР.

«Искренне поздравляю вас с избранием на должность депутатов нашего муниципального округа Шатура. Всех вас, сидящих за этим столом, объединяет патриотизм, любовь к Родине и желание сделать лучше наш родной округ. Хочу, чтобы это желание все пять лет вас не покидало», — сказал Николай Прилуцкий.

В повестку дня были включены 10 вопросов. В ходе первого организационного заседания депутаты утвердили регламент работы и структуру Совета. По итогам голосования председателем Совета депутатов был избран Дмитрий Янин, а его заместителем — Алексей Кадочкин. Также депутаты избрали комиссии. Их будет пять: комиссия по финансово-экономическим вопросам, ЖКХ, по вопросам социальной политики, по вопросам архитектуры, градостроительства, земельным вопросам и экологии и по вопросам местного самоуправления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.