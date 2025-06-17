Первая волна летних грибов начинает сходить в Подмосковье

Миколог и кандидат биологических наук Михаил Вишневский в беседе с РИАМО рассказал, что в Подмосковье начинает сходить первая волна грибов, сейчас самая пора для «тихой охоты» чтобы наполнить корзины.

«Это первая летняя волна, и она не очень длинная. Она продлится недели две. Ну, максимум до конца июня, и то вряд ли. В принципе грибов действительно много. И поэтому сейчас, в любой лес даже в большие московские лесопарки можно идти и там набрать привычные грибы. Это: белые, подосиновики, подберезовики, маслята, летние опята, ну и масса на самом деле еще съедобных грибов, которые собирают уже продвинутые грибники, особенно всякие полевые, включая шампиньоны, говорушки и прочее», — рассказал Вишневский.

Он добавил, что на обилие грибного урожая сыграла свою роль погода. В столичном регионе некоторое время жара сменялась холодом и лили обильные дожди. Эксперт отметил, что это положительно сказалась на урожае, что является большой удачей для грибников.

Вишневский добавил, что южное направление в сторону Каширы и западное в сторону Звенигорода традиционно остаются самыми грибными местами столичного региона.