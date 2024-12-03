Первая в России музейная кинологическая площадка открылась в Ленинском округе

В усадьбе «Горки Ленинские», расположенной в Ленинском городском округе, появилась площадка для тренировки собак. Это первый кинологический объект в России, открытый на музейной территории. Об этом рассказали в пресс-службе муниципального образования.

«Музей-заповедник является территорией, дружелюбной к животным. Летом 2024 года здесь установлены специальные dog-станции для удобства уборки за питомцами. Теперь вместе с нашими партнерами мы создали новую инфраструктуру для выгула собак, комфортную хозяевам четвероногих и безопасную для других гостей музея», — сказала заместитель директора по развитию «Горок Ленинских» Ольга Лукьянчикова.

Она рассказала, что новое пространство обустроили в северной части музея-заповедника и оснастили самыми востребованными тренажёрами для собак: трассой с препятствиями, лестницами, горками, тоннелями. Для хозяев здесь расположены скамейки, проведено освещение. Стандарт новой площадки размером 24×12 метров учитывает множество параметров: комфорт, эстетичность, безопасность, экологичность, высокую функциональность.

Теперь собаководы из поселка Горки Ленинские, деревни Горки и других близлежащих населенных пунктов Ленинского округа смогут тренировать братьев своих меньших в шаговой доступности от дома, а гости муниципалитета — приезжать на прогулку в усадьбу вместе с питомцами.

В открытии кинологической площадки приняли участие воспитанники клуба служебного собаководства «Аргус» ДОСААФ России, продемонстрировав свои навыки и таланты: кинологическую охрану, поиск людей и предметов, защиту от нападения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.