Первая в 2025 году выездная администрация прошла в Наро-Фоминске

В Подмосковье продолжается развитие эффективных форматов взаимодействия власти и населения, предложенных губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Одним из таких форматов стала кустовая выездная администрация, которая позволяет жителям сразу нескольких муниципалитетов решить волнующие их вопросы и получить на месте развернутый ответ компетентного ведомства. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Подмосковья.

В прошлом году министерство территориальной политики региона совместно с ассоциацией председателей советов многоквартирных домов Московской области провели первую кустовую выездную администрацию с участием центральных и муниципальных органов исполнительной власти в городском округе Солнечногорск. Встреча в таком формате вызвала положительную реакцию управдомов.

«Я считаю, что это прекрасная возможность, которую дает нам правительство Московской области, для обмена мнением, для того, чтобы жители могли задать свои вопросы и получить квалифицированные ответы, и чтобы органы власти могли знать и понимать, что беспокоит наших жителей и какие вопросы не решаются на местах. Поэтому по просьбе председателей советов МКД и членов ассоциации мы с удовольствием возобновляем этот формат», — сказала председатель координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов в Московской области Олеся Тыщенко.

В 2025 году серию кустовых выездных администраций открыла встреча в городском округе Наро-Фоминск. Здесь 50 председателей советов многоквартирных домов из городских и муниципальных округов Одинцовский, Можайский, Рузский, Молодежный, Власиха и Краснознаменск задали свои вопросы представителям МинЖКХ, Минчистоты, Минэнерго, Минэкологии, Минздрава и МТДИ, а также различных ведомств.

В ходе проведения выездной администрации было принято свыше 100 обращений. Основные вопросы касались капитального ремонта МКД, отопления и укомплектования штата участковых уполномоченных полиции.

Основная цель кустовых выездных администраций и муниципальных форумов «Управдом» — проявить чуткость к потребностям жителей Подмосковья и сделать более открытой и понятной логику действий властей.

«Кустовые встречи — хорошо зарекомендовавший себя формат. Как показала практика прошлого года, именно здесь происходит эффективный диалог жителей и власти. Работу в этом году начинаем большой командой. Вместе с Ассоциацией председателей МКД и представителями министерств и ведомств будем детально обсуждать насущные проблемы и определять пути решения, которые приведут к комфорту наших жителей. Наша главная задача — действовать эффективно и в полном взаимопонимании», — прокомментировала министр территориальной политики Юлия Губанова.

На 2025 год запланирован ряд мероприятий такого формата.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион движется в фарватере приоритетов, которые ставит президент страны Владимир Путин.

«Сегодня здесь люди, которые досконально знают, чем живет каждый город Подмосковья. Время диктует нам разные вызовы. И важно в большом регионе, как Московская область, добиться грамотной работы команды. Важно идти в одну сторону. Мы претендуем на то, чтобы каждый город имел потенциал развития. Я хочу поблагодарить тех, кто очень давно, добросовестно работает на земле», — заявил Воробьев.