Первая смена школьных лагерей открыта в Орехово-Зуевском округе
Фото - © Медиа-центр Орехово-Зуевского городского округа
В 15 образовательных учреждениях Орехово-Зуевского округа открыта первая смена школьных лагерей. Здесь отдохнет практически 2 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации округа.
Впереди ребят ждут новые знакомства и насыщенная программа на каждый день.
Так, в школе № 1 и гимназии № 15 в Орехово-Зуеве дети отдохнут «по-умному». Здесь реализуют региональный проект министерства образования Московской области «Умные каникулы». Ребят ждут образовательные поездки по Подмосковью, интересные выставки и спектакли.
Все лето для ребят от 5 до 14 лет будут работать тематические досуговые площадки Центра детского творчества «Родник» им. А. Н. Осокина — каждая по две недели. Направления самые разные:
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, дом № 93
- «Планета детства» 5-7 лет;
- «Лингва-клуб» 7-14 лет;
- «Содружество муз» 7-12 лет;
- «Юные патриоты» 8-15 лет;
- «Медиа-дети» 9-14 лет.
г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, дом № 45
- Арт-клуб 8-14 лет;
- It-клуб 8-14 лет;
- Изобретатель 8-14 лет;
г. Орехово-Зуево, ул. Мира, дом № 12.
- «Лето — время открытий» 6-12 лет.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.
«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.