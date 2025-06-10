Первая смена школьных лагерей открыта в Орехово-Зуевском округе

сегодня в 10:56

В 15 образовательных учреждениях Орехово-Зуевского округа открыта первая смена школьных лагерей. Здесь отдохнет практически 2 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации округа.

Впереди ребят ждут новые знакомства и насыщенная программа на каждый день.

Так, в школе № 1 и гимназии № 15 в Орехово-Зуеве дети отдохнут «по-умному». Здесь реализуют региональный проект министерства образования Московской области «Умные каникулы». Ребят ждут образовательные поездки по Подмосковью, интересные выставки и спектакли.

Все лето для ребят от 5 до 14 лет будут работать тематические досуговые площадки Центра детского творчества «Родник» им. А. Н. Осокина — каждая по две недели. Направления самые разные:

г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, дом № 93

«Планета детства» 5-7 лет;

«Лингва-клуб» 7-14 лет;

«Содружество муз» 7-12 лет;

«Юные патриоты» 8-15 лет;

«Медиа-дети» 9-14 лет.

г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, дом № 45

Арт-клуб 8-14 лет;

It-клуб 8-14 лет;

Изобретатель 8-14 лет;

г. Орехово-Зуево, ул. Мира, дом № 12.

«Лето — время открытий» 6-12 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.