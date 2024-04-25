Первая общественная баня премиум-класса открылась в Одинцовском округе

В Одинцовском округе свои двери распахнул новый двухэтажный банный комплекс премиум-класса «Окулово». Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«Развитию банной отрасли в регионе уделяется большое внимание. Сегодня на территории области работает свыше 800 банных комплексов. Из них порядка 350 объектов являются социально ориентированными и предоставляют скидки для отдельных категорий граждан. Следует отметить и меры господдержки. Так, например, инвесторы могут получить земельный участок в Московской области для строительства банно-оздоровительного комплекса в аренду без торгов. Это безусловно способствует повышению качества оказываемых услуг населению, созданию новых рабочих мест, привлечение инвестиций в отрасль и развитию внутреннего туризма», — сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев.

Посетителям предлагается большой выбор услуг, среди них: царь-парная, парение березовыми, дубовыми вениками, медовое и таежное парение, а также парение «По-гусарски».

Каждый желающий может воспользоваться услугами массажного кабинета и пилинга.

Авторская кухня с барной картой не оставит равнодушной жителей и гостей региона. В меню прохладительные напитки, закуски, снэки, салаты. Также можно полакомиться морепродуктами, теплыми блюдами и десертами.

Баня находится по адресу: Одинцовский округ, село Акулово, ул. Центральная, дом № 32. График работы — с 10:00 до 22:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.