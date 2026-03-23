Перцы в шоке: россияне массово трясут рассаду на стиральных машинах

В Сети запускается интересный тренд. Россияне придумали лайфхак, как запустить неимоверно быстрый рост рассады. Для этого нужно поставить ее на работающую стиральную машину, чтобы «протрясти».

В социальных сетях завирусилась видеозапись, на которой аккуратно высаженные в формочках всходы перца жестко трясет на работающей на отжиме стиральной машине. Картинку подкрепляет песня из сериала «Сверхъественное» группы Survivor — The eye of the tiger. Пользователи предположили, что в этом случае для лучшего роста может подойти и другая музыка.

«Рост ускоряется еще больше, когда включаешь режим на 1200 оборотов и техно на фоне», — написала подписчица.

Видео - © @angelo0207lina

Другие предположили, что «пуганый перец лучше растет», а «лимфодренаж для рассады» работает отлично. По мнению россиян, такой метод имитирует прополку и насыщает почву кислородом, а также повреждает корневую систему, что способствует появлению новых корешков. Огородники решили опробовать этот способ и на других растениях.

Преподаватель курса «Садоводство» для садоводов РЖД, блогер Светлана Самойлова рассказала РИАМО, насколько полезен такой лайфхак для рассады.

«Это абсолютно вредный совет, и нет, расти она явно лучше не будет, дай Бог, чтобы в принципе выжила, повторять не следует. Это просто шоу, а не садоводство. Такой трюк со стиральной машинкой только для того, чтобы видео завирусилось по социальным сетям, к садоводству это отношения не имеет», — заявила Самойлова.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.